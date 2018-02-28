В Польше электричка раздавила авто с 4 украинцами

Фото: Fakt24

Во вторник вечером, 27 февраля, на железнодорожном переезде вблизи города Ополе в Польше легковушка Volkswagen выехала на рельсы и в этот момент на скорости в нее влетела электричка.

ДТП произошло около 19:00. Об этом сообщает польское издание Fakt24.

"В результате ДТП погибли 4 человека. По предварительной информации, все погибшие гражданина Украины - трое женщин и один мужчина", - отметил председатель львовской общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич.

Местная полиция сообщает, что железнодорожный переезд был хорошо освещен, была хорошая видимость. Почему авто выехало на рельсы, сейчас выясняет следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказали, сколько миллионов украинцев живут в Польше

23 февраля, в польском городе Згеж группа украинцев и грузин напала на полицейских в штатском. Чтобы утихомирить нарушителей полицейские открыли огонь. Работники полиции произвели предупредительные выстрелы, после чего выстрелили в сторону нападавших. В результате 5 мужчин получили ранения ног. 4 из них госпитализировали.