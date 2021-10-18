В пещере нашли рисунки первобытных людей

Фото: Antiquity

В Италии в пещере Романелло археологи обнаружили новые наскальные рисунки.

Она расположена на Адриатическом побережье в южной Апулии. Археологи исследуют ее с 1874 года, сообщает Heritage Daily.

В этом году команда из археологов, геологов и палеонтологов обнаружила ранее неизвестные наскальные изображения. Они имеют вид рисунков и геометрических узоров.

Исследователи говорят, что картины имеют много общего с наскальными рисунками в пещерах Франции и Испании. Во время новых исследований нашли редкое изображение птицы. Другой рисунок еще не удалось идентифицировать. Исследователи предполагают, что человек хотел нарисовать гусеницу.

Первобытные люди использовали разные стили и инструменты. Делали каменные и костяные орудия. С помощью поверхности камня создавали эффект 3D.

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"Эти изображения подтверждают существование общего визуального наследия на большой территории Евразии в период позднего палеолита. Но они также ставят новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне", - сказал ведущий автор исследования доктор Дарио Сигари из Университета Феррары.

Пещеру Wonderwerk в южноафриканской пустыне Калахари назвали самым древним тайником предков людей. Они жили там почти непрерывно в течение 2 млн лет. Пещера расположена в меловых скалах холмов Курума, недалеко от города Дениелскул, ЮАР.