В первой половине 2022 года "Северный поток-2" не сертифицируют – немецкий регулятор

Часть трубопровода "Северный поток-2" на участке берегового примыкания в германском Любмине / Reuters

В первой половине 2022 года решения о сертификации "Северного потока-2" не будет.

Об этом заявил глава немецкого регулятора Bundesnetzagentur, отвечающего за сертификацию, Йохен Хоманн, пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В случае российской агрессии против Украины "Северный поток-2" следует немедленно свернуть", - глава крупнейшей фракции Европарламента

Трубопровод построен для транспортировки российского газа напрямую из России в Германию в обход Украины, через которую в настоящее время идет газ. Однако пока непонятно, когда начнутся поставки.

На прошлой неделе министерство иностранных дел России выразило надежду, что газопровод получит сертификацию весной.

Bundesnetzagentur сообщило, что операционная компания Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями немецкого законодательства. В ноябре они приостановили процесс сертификации в ожидании создания дочерней компании.

Этот процесс уже начат, сказал Хоманн. Добавил, что период проверки возобновится как только Nord Stream AG даст необходимые документы.

Nord Stream 2 заявила, что начала создание дочерней компании, чтобы соответствовать всем правилам и нормам.

США будет способствовать блокированию "Северного потока-2" в случае открытого вторжения России в Украину, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете сената США по иностранным делам.