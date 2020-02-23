В Пекине в рекордные сроки возвели завод по производству масок

В Пекине построили завод за 6 дней. Фото: Укринформ

Пекин за шесть дней превратил промышленное здание на новый завод по производству защитных масок.

"Работники в Пекине в субботу завершили строительство нового завода по производству масок, призванного удовлетворить возросший спрос на фоне вспышки заболевания новым коронавирусом", пишет Xinhua.

Построенный за шесть дней завод поставил рекорд по скорости возведения в столице страны, ведь подобные здания обычно требуют минимум месяц на строительство.

"Ожидается, что после начала работы, предприятие будет производить 250 000 масок в день", - говорится в материале.

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По состоянию на утро 22 февраля во мире зарегистрировано 77 661 случай заражения коронавируса COVID-19, умерло 2360 человек.