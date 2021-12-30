В Париже из-за Omicron людей обязали носить маски на улице

27 декабря в мире обнаружили больше всего Covid-случаев за все время пандемии. Фото: Reuters

В Париже ужесточились меры безопасности в связи со штаммом Omicron. В частности людей обязали одевать маски на улице.

Об этом сообщили в столичной префектуре полиции, пишет "Интерфакс".

Это требование относится к лицам старше 11 лет. За исключением людей, находящихся в автомобилях, мотоциклистов и велосипедистов или занимающихся спортом.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сравнил с цунами распространение в стране коронавирусной инфекции, приведя рекордные данные заражений за последние сутки, которые достигли 208 тыс. случаев.

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Людей предупредили о строжайшем контроле за соблюдением распоряжения носить маски повсюду, особенно в многолюдных местах Парижа. Тем, кто откажется одевать маски, грозит штраф в 135 евро.

Объявлено о закрытии питейных заведений в субботу и воскресенье с 2 часов ночи и о запрете на танцы во всех местах, принимающих публику. Дискотеки не откроются еще три недели в январе. Запрещено распитие алкогольных напитков на улицах.

Около 9 тыс. полицейских и военных будут следить за соблюдением этих мер в новогоднюю ночь.

27 декабря в мире обнаружили по меньшей мере 1 217 831 Covid – случай. Это больше всего за все время пандемии. Одновременная циркуляция вариантов коронавируса Delta и Omicron создает в мире "цунами Covid-случаев". Всемирная организация здравоохранения планирует привить 70% людей до середины 2022 года.