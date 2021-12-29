Цунами Covid-случаев: в ВОЗ сделали заявление по коронавирусу

Delta и Omicrom приводят к рекордному количеству госпитализаций. Фото: pixabay.com

Одновременная циркуляция вариантов коронавируса Delta и Omicron создает в мире "цунами Covid-случаев".

Всемирная организация здравоохранения планирует привить 70% людей до середины 2022 года, заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус на брифинге в среду.

"Delta и Omicrom теперь являются двойными угрозами, что приводят к рекордному количеству случаев. Они вызывают всплеск госпитализаций и смертей. ВОЗ проводит кампанию за то, чтобы каждая страна достигла цели 70% охвата вакцинами. Это поможет прекратить острую фазу пандемии", - сказал он.

Председатель ВОЗ повторил призыв о справедливом распределении вакцины между странами и предупредил, что акцент на бустерах в более богатых государствах может оставить бедные страны без вакцин.

"Это момент, когда мировые лидеры могут отбросить политику и популизм. Личные интересы угрожают общему реагированию на пандемию", - добавил Гебрейесус.

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27 декабря в мире обнаружили по меньшей мере 1 217 831 Covid – случай. Это больше всего за все время пандемии.