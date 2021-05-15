В Париже и Афинах полиция разогнала пропалестинский митинг водометами и слезоточивым газом

Со стороны протестующих в правоохранителей летели разные предметы. Фото: Reuters

В Париже полиция разгоняла водометами и слезоточивым газом акцию в поддержку палестинского народа. В целом по стране сегодня на пропалестинские митинги вышли 22 000 человек. Об этом со ссылкой на данные МВД Франции сообщает BFM TV.

В Париже собралось от 2500 до 3500 человек для участия в акции, на которую местные власти разрешения не давала. В столице Франции произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Как отмечает телеканал, водометы и слезоточивый газ использовались неоднократно.

Со стороны протестующих у правоохранителей летели разные предметы. В Париже пострадал жандарм - его ранило в голову.

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Греческая полиция также выпустила слезоточивый газ и использовала водометы, чтобы разогнать пропалестинских демонстрантов, протестующих в Афинах 15 мая против нападений Израиля на сектор Газа. Об этом сообщает Reuters.

Сотни людей, которые кричали "Свободу Палестине" и махали палестинскими флагами, двинулись к посольству Израиля в Афинах, которое было отгорожено полицейскими автобусами.

Армия Израиля объявила, что ее воздушные и наземные войска начали операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ ночью также обстрелял анклав с танков и артиллерии. Однако израильская армия не входила в сектор Газа. Это крупнейшая военная операция армии Израиля против ХАМАС с 2014 года.