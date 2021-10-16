В отеле нашли четырех мертвых россиян

На курорте в Албании нашли четырех мертвых россиян. Фото: albaniandailynews

В Албании в сауне отеля нашли четырех мертвых россиян.

Инцидент произошел вечером 15 октября в селе Керрет, что в округе Каваджа. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Погибшие - две женщины и двое мужчин в возрасте от 31 до 58 лет. Все они были российскими туристами, однако их имена пока неизвестны.

По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья. Об употреблении погибшими алкоголя или наркотических веществ неизвестно.

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