В отеле нашли четырех мертвых россиян

В Албании в сауне отеля нашли четырех мертвых россиян.
Инцидент произошел вечером 15 октября в селе Керрет, что в округе Каваджа. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Погибшие - две женщины и двое мужчин в возрасте от 31 до 58 лет. Все они были российскими туристами, однако их имена пока неизвестны.
По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья. Об употреблении погибшими алкоголя или наркотических веществ неизвестно.
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На острове Кипр летняя россиянка залезла в саркофаг с мощами святого Лазаря и застряла там. В сети появилось видео приключений женщины.
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