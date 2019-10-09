В ООН заговорили о финансовом кризисе

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
1 Просмотров: 1341
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 1701
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 855
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2637
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1791
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4437
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6219
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3762
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1980
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 522
Фото
Все фото
16
8
16
4
8
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
&quot;Показал народу России шишку&quot; - Путин на камеру в тайге собирал грибы
"Показал народу России шишку" - Путин на камеру в тайге собирал грибы
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
Видео
Все видео
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Назвали первых участников Евровидения-2020
Назвали первых участников Евровидения-2020
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных
Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1764
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6327
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1260
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 783
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 07:49

В ООН заговорили о финансовом кризисе

  Комментировать
В ООН заговорили о финансовом кризисе
ООН страдает от финансового кризиса. Фото - podrobnosti.ua

Организация Объединенных Наций столкнулась с серьезным истощением финансовых ресурсов.

Это самый большой кризис, с которым столкнулась ООН почти за десятилетие. Существует угроза, что люди могут остаться без зарплаты, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь ООН направил обращение странам-членам по вопросу о наиболее серьезном финансовом кризисе, с которым сталкивается ООН почти за десятилетие. Существует угроза того, что в организации резко сократятся финансовые ресурсы до конца месяца и она не сможет осуществлять выплаты персоналу и поставщикам", - говорится в сообщении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на странице организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заместитель генсека ООН ответил, что мешает иностранцам инвестировать в Украину

Отмечается, что Гутерриш выражает благодарность тем 129 странам, которые уже внесли вклад в бюджет ООН. И призывает остальные государства выполнить свою часть финансовых обязательств перед организацией. Это единственный способ избежать просрочки по платежам.

Также генсек просил немедленно принять дополнительные меры: сокращать официальные поездки, откладывать расходы на товары и услуги и прекратить мероприятия, запланированные вне официальные часы заседаний в местах службы в штаб-квартире. Ибо только меры по сокращению расходов организации позволили сохранить средства, необходимые для обеспечения открытия дебатов на Генеральной ассамблее ООН и встреч на высоком уровне, состоявшихся в сентябре.

Организация Объединенных Наций - глобальная международная организация, основанная 24 октября 1945 на конференции в Сан-Франциско на основании. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ООН заговорили о финансовом кризисе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Вместо тысячи почтовых тарифов ввели один

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 247233
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 138260
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 68481
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 31185
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 28783
Мир
Скорая помощь пересела на суперкары
Скорая помощь пересела на суперкары Просмотров: 423
Импичмент Трампу: Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием
Импичмент Трампу: Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием Просмотров: 450
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
16
 Просмотров: 936
"Часть 29155" - тайное спецподразделение ГРУ России расшатывает Европу 10 лет - NYT
"Часть 29155" - тайное спецподразделение ГРУ России расшатывает Европу 10 лет - NYT Просмотров: 810
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
8
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
6
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Легализация оружия, наркотиков и проституции: новый глава полиции рассказал о своем отношении
Голосов: 2277
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua