В ООН заговорили о финансовом кризисе

ООН страдает от финансового кризиса. Фото - podrobnosti.ua

Организация Объединенных Наций столкнулась с серьезным истощением финансовых ресурсов.

Это самый большой кризис, с которым столкнулась ООН почти за десятилетие. Существует угроза, что люди могут остаться без зарплаты, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь ООН направил обращение странам-членам по вопросу о наиболее серьезном финансовом кризисе, с которым сталкивается ООН почти за десятилетие. Существует угроза того, что в организации резко сократятся финансовые ресурсы до конца месяца и она не сможет осуществлять выплаты персоналу и поставщикам", - говорится в сообщении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на странице организации.

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Отмечается, что Гутерриш выражает благодарность тем 129 странам, которые уже внесли вклад в бюджет ООН. И призывает остальные государства выполнить свою часть финансовых обязательств перед организацией. Это единственный способ избежать просрочки по платежам.

Также генсек просил немедленно принять дополнительные меры: сокращать официальные поездки, откладывать расходы на товары и услуги и прекратить мероприятия, запланированные вне официальные часы заседаний в местах службы в штаб-квартире. Ибо только меры по сокращению расходов организации позволили сохранить средства, необходимые для обеспечения открытия дебатов на Генеральной ассамблее ООН и встреч на высоком уровне, состоявшихся в сентябре.

Организация Объединенных Наций - глобальная международная организация, основанная 24 октября 1945 на конференции в Сан-Франциско на основании. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира.