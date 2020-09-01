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вторник, 01 сентября 2020 21:31

В ООН сообщили о пытках в Беларуси

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В ООН сообщили о пытках в Беларуси
Зафиксировали 450 случаев пыток. Фото: Reuters

В Беларуси с начала протестов после президентских выборов задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы.

Случаи подсчитали эксперты ООН, сообщило 1 августа Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Пропали без вести минимум 6 человек, родственники ничего не знают об их местонахождении и состоянии здоровья.

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В ООН утверждают, что располагают информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, в том числе сексуального насилия.

В Беларуси несколько тысяч студентов и преподавателей Гродненского государственного университета им. Янки Купалы подписали петицию с требованием новых выборов.

Подписанты требуют привлечь к ответственности тех, кто применял насилие против демонстрантов, освободить политических заключенных, задержанных во время мирных акций протеста, признать выборы 9 августа недействительными, провести новые выборы, привлечь к ответственности тех, кто участвовал в фальсификации результатов выборов.

Подписи под петицией поставили студенты всех факультетов, магистранты, выпускники университета разных лет, а также более 50 преподавателей.

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