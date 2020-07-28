В ООН обеспокоены ухудшением состояния окружающей среды

ООН отчитывается об ухудшении окружающей среды из-за коронавируса. Фото: Reuters

Защитные маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и упаковки для продуктов питания стали причиной увеличения загрязнения окружающей среды.

Защитные средства спровоцировали увеличение загрязнения на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявила пресс-служба ООН в понедельник, 27 июля.

"Наши улицы, пляжи и океаны накрыли настоящие цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания", - говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что загрязнение планеты пластиком было масштабным еще до начала пандемии. Сейчас из-за увеличения спроса на предметы личной защиты ситуация ухудшилась.

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"Внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно ухудшил ситуацию", - добавили в ООН.

Коронавирус не передается через бассейны и питьевую воду. Работники американского Центра контроля и профилактики заболеваний заявили об отсутствии доказательств распространения возбудителя Covid-19 через воду в бассейнах, джакузи и спа-центрах.