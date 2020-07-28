В ООН обеспокоены ухудшением состояния окружающей среды

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 495
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 369
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 900
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 783
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4356
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2322
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
2
8
5
7
3
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Ураган &quot;Анна&quot; наделал беды. Фоторепортаж
Ураган "Анна" наделал беды. Фоторепортаж
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Видео
Все видео
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 369
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 765
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 441
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5337
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 792
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
вторник, 28 июля 2020 04:25

В ООН обеспокоены ухудшением состояния окружающей среды

  Комментировать
В ООН обеспокоены ухудшением состояния окружающей среды
ООН отчитывается об ухудшении окружающей среды из-за коронавируса. Фото: Reuters

Защитные маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и упаковки для продуктов питания стали причиной увеличения загрязнения окружающей среды.

Защитные средства спровоцировали увеличение загрязнения на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявила пресс-служба ООН в понедельник, 27 июля.

"Наши улицы, пляжи и океаны накрыли настоящие цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания", - говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что загрязнение планеты пластиком было масштабным еще до начала пандемии. Сейчас из-за увеличения спроса на предметы личной защиты ситуация ухудшилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Радиоактивная вода попала в водоносные горизонты

"Внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно ухудшил ситуацию", - добавили в ООН.

Коронавирус не передается через бассейны и питьевую воду. Работники американского Центра контроля и профилактики заболеваний заявили об отсутствии доказательств распространения возбудителя Covid-19 через воду в бассейнах, джакузи и спа-центрах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ООН обеспокоены ухудшением состояния окружающей среды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 19818
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 10197
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 10089
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 6894
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 6516
Мир
Работники Google еще год работать дистанционно
Работники Google еще год работать дистанционно Просмотров: 36
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
 Просмотров: 765
Крупнейшая авиакомпания Европы потеряла 95% прибыли
Крупнейшая авиакомпания Европы потеряла 95% прибыли Просмотров: 369
Началось крупнейшее в мире тестирование вакцины от Covid-19
Началось крупнейшее в мире тестирование вакцины от Covid-19 Просмотров: 378
В Белом доме обнаружили коронавирус
В Белом доме обнаружили коронавирус Просмотров: 135
Больше всего комментируют
19
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
9
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
5
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
5
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
3
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
Голосов: 201
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua