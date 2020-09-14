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понедельник, 14 сентября 2020 02:55

В Нью-Джерси произошла стрельба, восемь жертв

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В Нью-Джерси произошла стрельба, восемь жертв

В американском штате Нью-Джерси во время стрельбы возле университета погибли двое людей. Еще шесть человек получили ранения.

Инцидент произошел у Ратгерского университета на улице Делафилд в городе Нью-Брансуик, пишет Xinhua. Местные власти сообщили, что им неизвестно, сколько именно подозреваемых открыли огонь по участникам вечеринки.

Информация, касающаяся личности подозреваемых, ограничена. На месте происшествия полиция обнаружила восемь человек с видимыми огнестрельными ранениями.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу, где двое мужчин из числа жертв стрельбы погибли. Расследование инцидента продолжается.

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В Киеве, 11 сентября, возле станции метро Академгородок, неизвестный расстрелял маршрутное такси №796. Вероятно, из пневматического оружия.

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