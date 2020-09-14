В Нью-Джерси произошла стрельба, восемь жертв

В американском штате Нью-Джерси во время стрельбы возле университета погибли двое людей. Еще шесть человек получили ранения.

Инцидент произошел у Ратгерского университета на улице Делафилд в городе Нью-Брансуик, пишет Xinhua. Местные власти сообщили, что им неизвестно, сколько именно подозреваемых открыли огонь по участникам вечеринки.

Информация, касающаяся личности подозреваемых, ограничена. На месте происшествия полиция обнаружила восемь человек с видимыми огнестрельными ранениями.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу, где двое мужчин из числа жертв стрельбы погибли. Расследование инцидента продолжается.

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