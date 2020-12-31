В новогоднюю ночь людям запретили выходить из дома

Комендантский час ввели в Латвии. Фото: Укринформ

В Латвии в течение новогодних праздников будет действовать комендантский час. Такое ограничение ввело правительство.

За нарушение предусмотрены штрафы до 2 тысяч евро, сообщают LETA и Delfi.

В частности, комендантский час в Латвии будет действовать от 30 декабря до 4 января, а также 8-10 января. Граждане страны должны будут находиться дома в эти дни с 22:00 до 05:00. Следить за соблюдением ограничений будет также армия. Передвигаться днем ​​не запрещено.

За нарушение предусмотрены штрафы от 10 до 2000 евро для граждан, от 140 до 5000 евро - для бизнеса.

Во время комендантского часа на улице могут находиться только люди, которые едут на работу или возвращаются с нее домой.

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Кроме того, в стране продлили режим чрезвычайной ситуации до 7 февраля.

В Польше ближайшие три недели будет действовать национальный карантин. Ко всем нынешним ограничениям добавляются закрытия ТРЦ, гостиниц и горнолыжных спусков. Перестают снова работать тренажерные залы, фитнес-клубы и аквапарки. Также запрещена работа ресторанов (только на вынос). Нельзя проводить и свадьбы и вечеринки.