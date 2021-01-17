В Норвегии после вакцинации умерли три десятка пожилых людей

Учитывая эти 29 смертей среди пожилых людей в Норвегии предполагают, что вакцинация против Covid-19 может нести много рисков для старших людей или для тяжелобольных пациентов. Фото: Pixabay

В Норвегии зарегистрировали 29 смертей среди людей старше 75 лет, которым ранее сделали первую вакцину против коронавируса. Власти расследуют указанные случаи смерти.

Норвежское агентство по лекарственным средствам на запрос Bloomberg ответило, что до пятницы, 15 января, Pfizer/BioNTech была единственной вакциной, которая доступна в Норвегии. Таким образом, все случаи смерти связаны с прививкой именно этим препаратом.

Агентство также отметило, что в ведомстве осведомлены об аналогичных случаях, зафиксированных в других странах, но пока не имеют полной и детальной информации о них. В Норвегии изучены уже 13 смертей, и Агентство информировано про еще 16 смертей, детали которых сейчас изучаются. При этом сообщения о смерти касаются "пожилых людей с серьезными основными расстройствами".

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Учитывая эти 29 смертей среди пожилых людей в Норвегии предполагают, что вакцинация против Covid-19 может нести много рисков для старших людей или для тяжелобольных пациентов.

Вакцинация против коронавируса вакциной Pfizer началась в Норвегии 27 декабря. Жители домов престарелых в Осло были привиты первыми. Еще ряд стран уже начали вакцинацию медицинским средством от Pfizer.