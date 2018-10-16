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вторник, 16 октября 2018 08:55

В Норвегии нашли доисторическое захоронение викингов с 20 метровым кораблем

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Археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов и 20-метровый корабль.

Его нашли с помощью специального радара, сообщает газета The Guardian.

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Ученые добавили, что курган находится на небольшой глубине и был скрыт фермерами. Археологи говорят, корабль свидетельствует о захоронении влиятельного человека, ибо только состоятельные могли себе такое позволить.

Подчеркивается, что ученые пока раскапывать захоронения. Сначала надо оценить степень его сохранности.


Около 60 затонувших кораблей обнаружила экспедиция подводных археологов возле островов Фурне в восточной части Эгейского моря. Находки относятся к разным временам и эпохам - от древних Греции и Рима до Византии, Нового времени и XX века.

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