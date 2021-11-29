В немецком аэропорту людям кололи самодельную вакцину

Немецкого медика могут засудить. Фото: Reuters

В аэропорту немецкого Любека 27 ноября профессор медицины Винфрид Штеккер колол желающим собственноручно созданную вакцину от коронавируса.

Правоохранители остановили его, сообщает DW.

Штеккер также является владельцем аэропорта. Там собралось 200 человек. Более 50 сделали укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.

Поступок Штеккера может быть квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах.

Он разработал свой препарат в своей лаборатории. Тестировал вакцину на себе, на членах семьи и друзьях. Затем привиться согласились несколько десятков добровольцев.

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Штеккер говорил, что разработал вакцину на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Аналогичный принцип действия имеет вакцина Novavax, заявку которой рассматривает регулятор ЕС. Штеккер не имел на свою вакцину ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска.

В Украине утилизируют более 400 тыс доз вакцины AstraZeneca против коронавируса. Ее срок годности истек 30 октября. Первым этапом утилизации является решение о прекращении ее использования. После этого производят перерасчет на уровне каждого пункта прививки.