В НАТО прокомментировали закрытие Россией миссии при Альянсе

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 720
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 540
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1134
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17812
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1836
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3114
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1152
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3141
Фото
Все фото
5
8
6
18
4
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
В Японии начал извергаться вулкан
В Японии начал извергаться вулкан
Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
Канье Уэст официально сменил имя на творческий псевдоним
Канье Уэст официально сменил имя на творческий псевдоним
Видео
Все видео
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Интервью
1/5
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 657
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 4905
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1404
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1503
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1071
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
среда, 20 октября 2021 18:35

В НАТО прокомментировали закрытие Россией миссии при Альянсе

  Комментировать
В НАТО прокомментировали закрытие Россией миссии при Альянсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения между НАТО и Россией достигли самого низкого уровня, но это не является аргументом, чтобы не стремиться поддерживать диалог. Фото: Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Москвы приостановить работу постоянного представительства при Альянсе не способствует диалогу и взаимопониманию.

При этом политика НАТО остается последовательной, сказал он на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Россия объявила о закрытии миссии при НАТО и наших офисов в Москве. Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию. Мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через совет Россия-НАТО. В то же время, мы будем продолжать оценивать, как мы можем еще больше усилить наше сдерживание и защиту", - отметил генсек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия признала свое участие в войне на Донбассе

Министры на встрече собираются рассмотреть также прогресс в ответе на вызов российских ядерных ракетных комплексов.

Столтенберг напомнил, что в 2018 году союзники НАТО признали, что Россия разработала и развернула ракеты в нарушение Договора о РСМД, что привело к его расторжению.

С тех пор Россия увеличила арсенал ракет и разрабатывает гиперзвуковые системы.

"Эти ракеты представляют реальную угрозу безопасности в евроатлантической зоне. Мы не будем отражать действия России, но мы сохраним решительно сдерживание и защиту", - сказал он.

Россия с 1 ноября прекращает работу постоянного представительства при штаб-квартире НАТО и информационного бюро НАТО в Москве. Об этом сообщили 18 октября.

НАТО ранее объявило о сокращении миссии РФ в Альянсе вдвое и лишило аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В НАТО прокомментировали закрытие Россией миссии при Альянсе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
октября

В Москве убили знаменитого украинского генерала

"Божественный ветер": японцы пустили в бой пилотов-смертников

"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 13149
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден &quot;нелегал&quot;
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
5
 Просмотров: 8991
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 7587
&quot;Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США&quot; - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
 Просмотров: 4905
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 4383
Мир
Маск может стать первым в мире триллионером
Маск может стать первым в мире триллионером Просмотров: 225
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
5
 Просмотров: 693
В России вспышка Covid-19 - Путин объявил "нерабочую неделю"
В России вспышка Covid-19 - Путин объявил "нерабочую неделю" Просмотров: 603
Навальный получил премию Сахарова
Навальный получил премию Сахарова Просмотров: 135
Дерипаска прокомментировал обыски в домах родственников
Дерипаска прокомментировал обыски в домах родственников Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
3
Зеленский хочет уволить председателя Нацбанка - Bloomberg
3
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
2
Депутата, голосовавшую "против" в "Слуге народа", выгоняют из фракции
1
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
Голосов: 349
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть