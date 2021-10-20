В НАТО прокомментировали закрытие Россией миссии при Альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения между НАТО и Россией достигли самого низкого уровня, но это не является аргументом, чтобы не стремиться поддерживать диалог. Фото: Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Москвы приостановить работу постоянного представительства при Альянсе не способствует диалогу и взаимопониманию.

При этом политика НАТО остается последовательной, сказал он на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Россия объявила о закрытии миссии при НАТО и наших офисов в Москве. Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию. Мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через совет Россия-НАТО. В то же время, мы будем продолжать оценивать, как мы можем еще больше усилить наше сдерживание и защиту", - отметил генсек.

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Министры на встрече собираются рассмотреть также прогресс в ответе на вызов российских ядерных ракетных комплексов.

Столтенберг напомнил, что в 2018 году союзники НАТО признали, что Россия разработала и развернула ракеты в нарушение Договора о РСМД, что привело к его расторжению.

С тех пор Россия увеличила арсенал ракет и разрабатывает гиперзвуковые системы.

"Эти ракеты представляют реальную угрозу безопасности в евроатлантической зоне. Мы не будем отражать действия России, но мы сохраним решительно сдерживание и защиту", - сказал он.

Россия с 1 ноября прекращает работу постоянного представительства при штаб-квартире НАТО и информационного бюро НАТО в Москве. Об этом сообщили 18 октября. НАТО ранее объявило о сокращении миссии РФ в Альянсе вдвое и лишило аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России.