В НАТО прокомментировали закрытие Россией миссии при Альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Москвы приостановить работу постоянного представительства при Альянсе не способствует диалогу и взаимопониманию.
При этом политика НАТО остается последовательной, сказал он на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда".
"Россия объявила о закрытии миссии при НАТО и наших офисов в Москве. Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию. Мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через совет Россия-НАТО. В то же время, мы будем продолжать оценивать, как мы можем еще больше усилить наше сдерживание и защиту", - отметил генсек.
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Министры на встрече собираются рассмотреть также прогресс в ответе на вызов российских ядерных ракетных комплексов.
Столтенберг напомнил, что в 2018 году союзники НАТО признали, что Россия разработала и развернула ракеты в нарушение Договора о РСМД, что привело к его расторжению.
С тех пор Россия увеличила арсенал ракет и разрабатывает гиперзвуковые системы.
"Эти ракеты представляют реальную угрозу безопасности в евроатлантической зоне. Мы не будем отражать действия России, но мы сохраним решительно сдерживание и защиту", - сказал он.
Россия с 1 ноября прекращает работу постоянного представительства при штаб-квартире НАТО и информационного бюро НАТО в Москве. Об этом сообщили 18 октября.
НАТО ранее объявило о сокращении миссии РФ в Альянсе вдвое и лишило аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России.
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