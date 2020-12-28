В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия - СМИ

В Нагорном Карабахе вновь стреляют. Фото: Википедия

В подконтрольных Азербайджану Гадрутском и Ходжавендском районах Нагорного Карабаха вспыхнули боестолкновения.

По предварительным данным, ВС Азербайджана потеряли двух военных убитыми, сообщает Telegram-канал "Украинский Диалог".

Также из неофициальных источников у Азербайджана сообщают, что пять военных могут быть ранеными, один военнопленный, а с армянской стороны - 6 погибших, 6 военнопленных.

По неподтвержденным данным, были две отдельные попытки проникновения диверсантов из армянских военных. После провокации подразделения специального назначения ВС Азербайджана направлены для проведения антитеррористической операции в район села Туг.

В результате вооруженной диверсии армянских боевиков, скрывающихся вблизи поселка Гадрут, погиб азербайджанский военнослужащий.

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Напомним, в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Люди несогласны з результатами мира за Нагорный Карабах.