В МВФ спрогнозировали срок восстановления мировой экономики после пандемии

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 711
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 360
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 342
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2178
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1350
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 900
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1656
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1044
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
4
20
12
3
8
Украинские электровелосипеды служат в американской полиции
Украинские электровелосипеды служат в американской полиции
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Видео
Все видео
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 711
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2250
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3330
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 792
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4176
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 639
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
воскресенье, 17 мая 2020 03:15

В МВФ спрогнозировали срок восстановления мировой экономики после пандемии

  Комментировать
В МВФ спрогнозировали срок восстановления мировой экономики после пандемии
Глава МВФ Кристалина Георгиева ожидает частичного восстановления в мировой экономике 2021 года. Фото: REUTERS

Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться от последствий пандемии коронавируса.

"Мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. Самый больший шок уже прошел", - сказала директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%. Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемию еще не преодолели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как спасти мировую экономику от огромных потерь из-за коронакризиса

"Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неопределенность относительно вируса омрачает горизонт прогнозов", - сказала Георгиева.

Несмотря на это, МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.

13 апреля исполнительный комитет фонда принял решение о первой группе стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение следующих шести месяцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В МВФ спрогнозировали срок восстановления мировой экономики после пандемии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На королевской свадьбе погибли 139 человек
На королевской свадьбе погибли 139 человек
 Просмотров: 9216
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
11
 Просмотров: 8100
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 6354
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
3
 1 Просмотров: 5688
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
 3 Просмотров: 4473
Мир
Стало известно, где проведут Евровидение-2021
Стало известно, где проведут Евровидение-2021 Просмотров: 36
Тысячи немцев вышли на акции протеста против карантина
Тысячи немцев вышли на акции протеста против карантина Просмотров: 216
Ученые утверждают, что нашли средство для выведения Covid-19 из организма
Ученые утверждают, что нашли средство для выведения Covid-19 из организма Просмотров: 855
Турция открывает границы для лечения иностранных пациентов
Турция открывает границы для лечения иностранных пациентов Просмотров: 135
Япония хочет провести расследование в отношении ВОЗ
Япония хочет провести расследование в отношении ВОЗ Просмотров: 261
Больше всего комментируют
3
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
1
Первая страна в ЕС заявила о прекращении пандемии коронавируса
1
 Убийство сына Соболева: депутат обратился к Зеленскому
Голосов: 172
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua