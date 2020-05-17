В МВФ спрогнозировали срок восстановления мировой экономики после пандемии

Глава МВФ Кристалина Георгиева ожидает частичного восстановления в мировой экономике 2021 года. Фото: REUTERS

Мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться от последствий пандемии коронавируса.

"Мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. Самый больший шок уже прошел", - сказала директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%. Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемию еще не преодолели.

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"Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неопределенность относительно вируса омрачает горизонт прогнозов", - сказала Георгиева.

Несмотря на это, МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.

13 апреля исполнительный комитет фонда принял решение о первой группе стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение следующих шести месяцев.