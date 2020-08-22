В МВД Беларуси заявили о задержании координатора, который якобы платил участникам акций

В Минске задержали одного из координаторов "незаконных уличных акций". Фото: Reuters

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о задержании "одного из координаторов незаконных уличных акций".

Об этом сообщает прессекретар МВД Беларуси в Telegram.

"В Минске милиционеры обнаружили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников", - сказано в сообщении.

Как отмечается, выйти на этого человека удалось после задержания 37-летнего уроженца Минска. Именно он дал показания о встрече с указанным человеком и его просьба собрать массовку для участия в акции протеста за деньги.

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"Выяснилось, что за день до этого" клиент "вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания.

Встречи участников заговора, запланированной на 19 августа, помешали оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка ", - говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приводит основные части Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность из-за "серьезное шевеление" НАТО у границы. Впервые за 25 лет в Булоруси приводят войска в полную боевую готовность и перебрасывают их на западное направление.