В Москве заговорили о "защите своих граждан" за границей

 
Ексклюзивы
1/5
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Просмотров: 171
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 243
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1188
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 882
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2754
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2691
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1017
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 999
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1053
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2484
Фото
Все фото
4
3
3
17
5
Украинцы разбились в ДТП в Словакии
Украинцы разбились в ДТП в Словакии
Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
Археологи составили старейшее в мире генеалогическое дерево
Археологи составили старейшее в мире генеалогическое дерево
Как празднуют Рождество в мире
Как празднуют Рождество в мире
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Видео
Все видео
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Covid-19: в ЕС вакцинировали 78% взрослого населения
Covid-19: в ЕС вакцинировали 78% взрослого населения
Китай запустил в космос новый спутник
Китай запустил в космос новый спутник
Загорелся паром с 500 пассажирами: десятки погибших и пострадавших
Загорелся паром с 500 пассажирами: десятки погибших и пострадавших
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 900
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1782
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1359
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2277
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 459
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 13:59

В Москве заговорили о "защите своих граждан" за границей

  Комментировать
В Москве заговорили о &quot;защите своих граждан&quot; за границей
Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины - Косачев. Фото: pixabay.com

Российская Федерация якобы не намерена разворачивать новую военную операцию против Украины. В то же время страна-агрессор не исключает применения вооруженных сил за границей для "защиты своих граждан" в случае нападения на них.

Об этом заявил вице-спикер совета федерации РФ Константин Косачев, пишет Интерфакс.

По словам чиновника, нет никакого смысла в том, чтобы проводить "какую-то инициативную военную операцию против Украины".

"Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и дальше этого не произойдет", - утверждает представитель страны-агрессора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Вместе с тем отметил, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-востока военным путем".

"После того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Статья этого закона позволяет оперативно использовать вооруженные силы РФ за рубежом", - отметил Косачев.

Добавил, что одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за границей, является "защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них".

За последние несколько месяцев прозвучало много заявлений, свидетельств, прогнозов о возможном полномасштабном наступлении России на Украину и наращивании военного присутствия у украинских рубежей. Их произносили как украинские чиновники, так и западные. Многие публикации появлялись в СМИ. При этом точно так и неизвестно, выросло ли количество российской группировки на границе по сравнению с весенними показателями.

По состоянию на 22 декабря у границ Украины в 200 км находятся 122 тыс. российских военных. На расстоянии 400 км - более 143 тыс., заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По состоянию на 23 декабря у границы Украины насчитывается около 52 батальонно-тактические группы вооруженных сил РФ. Они совершают движения вдоль государственной границы Украины. Но в апреле этого года их было 62, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Москве заговорили о "защите своих граждан" за границей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Создали национальный парк из 23 озер

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 23310
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 7083
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
 Просмотров: 5247
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 Просмотров: 4743
На государственном телеканале &quot;Рада&quot; начали продвигать кремлевскую пропаганду
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду 3 Просмотров: 4302
Мир
США не допустят компромиссов с Кремлем в вопросе Украины - посол
США не допустят компромиссов с Кремлем в вопросе Украины - посол Просмотров: 63
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
 Просмотров: 189
Россия ликвидировала организацию, реабилитировавшую жертв политрепрессий в СССР
Россия ликвидировала организацию, реабилитировавшую жертв политрепрессий в СССР Просмотров: 108
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 1476
Россия увеличила поставки вооружения на Донбасс - разведка
Россия увеличила поставки вооружения на Донбасс - разведка Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
3
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
3
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
Голосов: 732
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть