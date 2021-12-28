В Москве заговорили о "защите своих граждан" за границей

Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины - Косачев. Фото: pixabay.com

Российская Федерация якобы не намерена разворачивать новую военную операцию против Украины. В то же время страна-агрессор не исключает применения вооруженных сил за границей для "защиты своих граждан" в случае нападения на них.

Об этом заявил вице-спикер совета федерации РФ Константин Косачев, пишет Интерфакс.

По словам чиновника, нет никакого смысла в том, чтобы проводить "какую-то инициативную военную операцию против Украины".

"Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и дальше этого не произойдет", - утверждает представитель страны-агрессора.

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Вместе с тем отметил, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-востока военным путем".

"После того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Статья этого закона позволяет оперативно использовать вооруженные силы РФ за рубежом", - отметил Косачев.

Добавил, что одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за границей, является "защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них".

За последние несколько месяцев прозвучало много заявлений, свидетельств, прогнозов о возможном полномасштабном наступлении России на Украину и наращивании военного присутствия у украинских рубежей. Их произносили как украинские чиновники, так и западные. Многие публикации появлялись в СМИ. При этом точно так и неизвестно, выросло ли количество российской группировки на границе по сравнению с весенними показателями. По состоянию на 22 декабря у границ Украины в 200 км находятся 122 тыс. российских военных. На расстоянии 400 км - более 143 тыс., заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По состоянию на 23 декабря у границы Украины насчитывается около 52 батальонно-тактические группы вооруженных сил РФ. Они совершают движения вдоль государственной границы Украины. Но в апреле этого года их было 62, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.