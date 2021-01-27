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среда, 27 января 2021 13:51

В Москве задержали блогера с ником "Киевский". Его подозревают в нападении на машину ФСБ

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В Москве задержали блогера с ником &quot;Киевский&quot;. Его подозревают в нападении на машину ФСБ
Тиктокера Константина Лакеева задержали в Москве. Фото: @kievskyy

В Москве 26 января задержали 18-летнего блогера Константина Лакеева, больше известного в сети как Kievskyy или "Костя Киевский". Парня подозревают в нападении на автомобиль ФСБ во время акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Протестующие пинали машину ногами и бросали в нее снежки, сообщила Meduza.

Лакеева задержали в "тикток-хаусе", в котором он жил с другими блогерами. Вместе с парнем на допрос увезли еще 10 его друзей-соседей по дому.

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Тиктокера считают основным подозреваемым по делу о нападении на автомобиль ФСБ. Сообщается, что он якобы запрыгнул на капот машины и повредил его.

В сети опубликовали видео инцидента. На ролике видно, что Лакеев несколько раз пнул ногой автомобиль, а на капот запрыгнул другой человек.

27 января блогер вышел на связь и сообщил, что находится в Следственном комитете. Ему выбирают меру пресечения.

Омоновец, который ударил ногой в живот 53-летнюю Маргариту Юдину во время акции протеста в Санкт-Петербурге, попросил у нее прощения.

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