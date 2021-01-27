В Москве задержали блогера с ником "Киевский". Его подозревают в нападении на машину ФСБ

Тиктокера Константина Лакеева задержали в Москве. Фото: @kievskyy

В Москве 26 января задержали 18-летнего блогера Константина Лакеева, больше известного в сети как Kievskyy или "Костя Киевский". Парня подозревают в нападении на автомобиль ФСБ во время акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Протестующие пинали машину ногами и бросали в нее снежки, сообщила Meduza.

Лакеева задержали в "тикток-хаусе", в котором он жил с другими блогерами. Вместе с парнем на допрос увезли еще 10 его друзей-соседей по дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России задержали более 3 тыс. митингующих

Тиктокера считают основным подозреваемым по делу о нападении на автомобиль ФСБ. Сообщается, что он якобы запрыгнул на капот машины и повредил его.

В сети опубликовали видео инцидента. На ролике видно, что Лакеев несколько раз пнул ногой автомобиль, а на капот запрыгнул другой человек.

27 января блогер вышел на связь и сообщил, что находится в Следственном комитете. Ему выбирают меру пресечения.

17-летнего Тик-Ток блогера задержали в Москве за нападение на машину ФСБ во время акций



Ему вменяют, что он запрыгнул на капот автомобиля и повредил его. Как журналист, я был свидетелем этих действий и прекрасно видел, что парень не прыгал на капот, а два раза пнул ногой по фаре pic.twitter.com/YK0gPOm15k — Андрей Новичков (@frondetv) January 27, 2021

Омоновец, который ударил ногой в живот 53-летнюю Маргариту Юдину во время акции протеста в Санкт-Петербурге, попросил у нее прощения.