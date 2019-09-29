В Москве вышли на митинг против политических репрессий

Митинг на проспекте Сахарова согласован с властями. Фото: Reuters

В Москве на проспекте Сахарова устроили митинг против политических репрессий, в поддержку фигурантов "московского дела" и дела Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Акция согласована с властями, ее организовала Либертарианская партия Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СМИ.

Как отмечается, в течении десяти дней перед митингом проходили одиночные пикеты у здания Администрации президента в Москве с требованием освободить заключенных "московского дела".

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Подобные митинги пройдут и в других городах России.

10 августа на проспект Сахарова в Москве вышли 50 тыс. человек. Такие данные обнародовала неправительственная организация "Белый счетчик". Это самый массовый митинг в России за последние 8 лет. Продолжался 3 часа. Участники скандировали "Россия будет свободной" и "Россия без Путина". Акция согласована с местными властями. Однако задержали 352 человека. В основном при попытке пройти к Администрации президента.