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воскресенье, 21 ноября 2021 19:00

В Москве снова давили подсанкционный сыр

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В Москве снова давили подсанкционный сыр
В России давят сыр бульдозером в 2016 году / news-cloud.net

В Москве на складе обнаружили сыр из нескольких европейских стран. Его уничтожили. Так Кремль сражается против европейских экономических санкций.

Согласно сообщению Федеральной фитосанитарной службы России, в оптовом центре в Москве обнаружили запасы разных видов сыра. Его изъяли и уничтожили "механическим способом". Подробностей служба не дает. Об этом пишет издание Onet.

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Все сыры были из Италии, Франции, Нидерландов, Германии, Финляндии и Польши. Экспорт товаров из этих стран в Россию запрещен.

Кремль уничтожает такие товары, потому что после введения санкций ЕС и США за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, власти России запретили европейские и американские продукты и внедрили программу замены этих товаров российскими.

В декабре 2020 года Коммерсант раскрыл детали отчета российского правительства, в котором описывается, что программа замены на российские продукты не была успешной ни в одной группе продуктов питания. Происходит ввоз продуктов в Россию нелегально. Европейские товары попадают, в частности, в Россию через третьи страны, такие как Эквадор и Чили, часто выступающие посредниками в торговле между ЕС и Россией.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку об ужесточении санкций против России в случае вторжения в Украину. Санкции могут относиться к российским чиновникам, газопроводу "Северный поток-2", крупным финансовым учреждениям и трансакциям с государственным долгом.

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