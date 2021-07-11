В Молдове состоялись парламентские выборы

В Молдове на выборах проголосовало 900 тыс. граждан. Фото: Reuters

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила, что явка избирателей превысила 34%.

Досрочные парламентские выборы объявили состоявшимися, сказал на брифинге 11 июля глава Центризбиркома Дорин Чимил, передает NewsMaker.

К 16:00 в Молдове проголосовали более 900 тыс. граждан. На зарубежных участках - более 142 тыс. Чимил добавил, что голосование проходит без серьезных инцидентов.

В течение дня в Центризбирком поступило пять жалоб на агитацию в социальных сетях и неправильное опечатывание урн для голосования.

"Также в ЦИК поступило еще три жалобы. Они касаются инфраструктуры избирательного участка в Лондоне, организованного подвоза избирателей. А также жалоба, поданная наблюдателем, в которой утверждалось, что в России на участках для голосования гражданам предлагали ваучеры. Все жалобы были переданы в компетентные органы для рассмотрения", - сказал он.

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В Москве транспортная компания раздавала ваучеры в 1 тыс. рублей тем, кто пришел на выборы. Ваучеры могут использовать, чтобы получить скидку на автобусные поездки из России в Молдову и наоборот.

Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. С начала выборов полиция зарегистрировала нарушения, включая хулиганство и призывы к беспорядкам, поступающих от члена одной из политических сил, участвующих в выборах. Также правоохранители зафиксировали нарушения законодательства о выборах.