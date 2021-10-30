В Молдове назвали цену на российский газ в ноябре

В ноябре Молдова будет импортировать российский газ. Фото: moldovenii.md

Молдова в ноябре будет закупать газ у российского концерна "Газпром" по цене $450 за тысячу кубометров.

Далее цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спину.

"В ноябре стоимость газа составит примерно $450 за 1 тыс. кубометров, а затем цена будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях в контракте цена на газ будет вдвое ниже рыночной", - отметил Спину.

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В 2022 году проведут аудит долга компании Молдовагаз перед Газпромом в $700 миллионов. Условия выплаты долга будут обсуждаться на переговорах отдельно.

В Молдове на 30 дней объявили режим чрезвычайного положения – с 22 октября по 20 ноября. Причиной этого является кризис в энергетической сфере. На рынке природного газа в Молдове зарегистрировали дефицит примерно в 16 млн. куб. м. Потребность в газе на октябрь покрыта всего на 67%.