"В могилу или на пенсию" – бывший министр РФ рассказал, как могут "снести" Путина

Против Путина сейчас протестуют по всему миру. Люди требуют, чтобы Россия "убрала руки" от Украины. ФОТО: pexels.com

Главу России Владимира Путина могут отстранить от власти. Для этого существуют разные способы.

Путин погряз в Украине, а Москва все больше страдает от санкций и изоляции, заявил в разговоре с изданием The Times бывший глава Министерства иностранных дел РФ Андрей Козырев.

"Многие русские цари были убиты. Многие были устранены тем или иным способом. В СССР говорили, что Сталина отравили, Хрущева вывели из Кремля. Очень ожидаю, что сейчас будет расти сопротивление и недовольство, которые найдут выход. Не знаю, каким путём. Российская история полна неожиданностей. Путин может отправиться в могилу или на пенсию", – сказал Козырев.

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Цель вернуть Украину в зону влияния России, Путин поставил после Революции достоинства, добавил экс-глава МИДа.

"Кремль может повторить в Украине сценарий войны в Афганистане. Там все тоже началось с вторжения и выглядело так, будто СССР побеждает. Но после того, как Запад предоставил вооружение, стало очевидно – наземная война разваливается. Советскому Союзу пришлось эвакуировать войска. Мой прогноз для России сейчас такой же. Вероятный сценарий распада, как СССР", - подытожил бывший чиновник.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.