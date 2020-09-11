В многоэтажке в Тбилиси произошел взрыв газа: есть раненые

Несколько человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на территории т.н. военного поселения в Самгорский районе на окраине Тбилиси,

По предварительной информации, взорвался газовый баллон в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщили в "Новости-Грузия".

По словам очевидцев происшествия, при взрыве три человека, члены одной семьи получили повреждения.

Как отмечается, в чрезвычайных службах пока не подтвердили данную информацию.

"Пожары за взрывом не было. В настоящее время на месте работают пожарные-спасатели, мобилизована полиция", - говорится в сообщении.

Многоэтажку на столичных Позняках, пострадавшей от взрыва 21 июня, демонтируют. Но для начала проведут диагностику и определенные работы, чтобы процесс сноса не стал триггером для новых обрушений.