В мире впервые будут тестировать пероральную вакцину от Covid-19

Израиль будет тестировать пероральную вакцину против коронавируса. Фото: Reuters

Израиль станет первой страной, которая испытает пероральную вакцину против Covid-19.

Компания Oravax Medical готовится к испытаниям, пишет The Jerusalem Post.

В течение нескольких недель должно поступить разрешение от Министерства здравоохранения. Именно после этого планируют начать испытания.

В Европе уже изготовили несколько тысяч капсул пероральной вакцины. Они будут доступны в Израиле. Другие страны также планируют принять участие в испытании.

"Эта вакцина будет намного более устойчивой к штаммам коронавируса", - выразили надежды ученые. В доклинических исследованиях пероральный препарат тестируют против различных вариантов Covid-19.

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"Компания завершила пилотное исследование на животных и обнаружила, что вакцина способствовала развитию антител к иммуноглобулину G (IgG) и иммуноглобулину A (IgA). IgA необходим для более длительного иммунитета", - говорится в сообщении.

Украина до конца лета должна получить 13 млн доз вакцины против Covid-19. В Украине прививки против коронавируса делают четырьмя вакцинами: AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty производства Pfizer / BioNTech, CoronaVac производства Sinovac Biotech, Moderna.