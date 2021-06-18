В мире уже более 4 млн жертв коронавируса

Медработники заботятся о пациентах с Covid-19 в больнице в столице Парагвая Асунсьоне, 11 июня 2021 года. Парагвай - страна с одним из самых высоких показателей смертности от Covid-19 / Getty Images

Число смертей от коронавируса в мире превысило 4 млн. человек. Число жертв пандемии за последние 166 дней увеличилось на 2 млн. Первые 2 млн жертв были зарегистрированы более чем через год.

Самое большое количество смертей зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, России и Мексике. Всего в этих странах выявлено около 50% всех смертей, связанных с Covid-19 в мире. Об это пишет Rzeczpospolita.

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Самое большое количество смертей на душу населения зарегистрировано в Перу, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Чехии, Гибралтаре.

Сейчас самое большое количество смертей от коронавируса на 100 тыс. жителей за последние семь дней зарегистрировано в Латинской Америке. Самый высокий показатель здесь в Парагвае - 1,9 смерти, Уругвае - 1,41, Суринаме 1,36 и в Аргентине - 1,27 смерти от болезни. В Боливии, Чили и Уругвае все чаще госпитализируют людей в возрасте 25-40 лет. То есть болезнь "молодеет".

21,1% населения мира получило хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19. В мире ввели 2,5 млрд доз вакцин, и ежедневно вводят 33,9 млн доз. Только 0,8% людей в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну дозу.

За последние сутки в Украине обнаружили 967 новых больных коронавирусом. 2,29 млн украинцев за время пандемии заболели, более 54 тыс. умерли.