В мире стало больше миллиардеров, которые заработали на Covid-вакцинации

На пандемии заработали миллиарды долларов. Фото: Reuters

С начала пандемии Covid-19 по меньшей мере девять человек стали долларовыми миллиардерами. Чрезмерные прибыли им принесли фармацевтические компании-монополисты производящие вакцины от коронавируса.

Больше всего заработал гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель, состояние которого оценивается в 4,3 миллиарда долларов, сообщает Oxfam.

На второй позиции оказался соучредитель и руководитель немецкой биотехнологической корпорации BioNTech Угур Шахин с 4 миллиардами долларов состояния.

В перечень также попали:

иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер (2,2 миллиарда долларов);

председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 миллиарда долларов);

глава компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 миллиарда долларов);

ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер (1,6 миллиарда долларов);

соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 миллиарда долларов);

соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Эту Дунсю (1,2 миллиарда долларов);

соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа (1 миллиард долларов).

Их совокупное состояние составляет 19,3 миллиарда долларов. По словам активистов, этой суммы достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать от Covid-19 около 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода. Пока эти государства получили лишь 0,2% от общемирового объема вакцин из-за дефицита доз.

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Кроме того, состояние восьми уже существующих миллиардеров, задействованных в фармацевтических корпорациях по вакцинам от Covid-19, увеличилось на 32,2 миллиарда долларов. Этой суммы достаточно для полной вакцинации всех жителей Индии.

В начале месяца США поддержали идею отказаться от патентов на Covid-вакцины на период пандемии, чтобы позволить большему количеству производителей изготавливать преператы от коронавируса. Однако ряд европейских стран, в частности Германия и Великобритания, высказались против этой инициативы, заявив, что отмена патентов не приведет к значительному увеличению предложения препарата из-за ограниченных производственных мощностей и недостаточного количества компонентов. К этой позиции присоединилась компания Pfizer.