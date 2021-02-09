В мире снова обнаружили вспышку вируса Эболы

В Конго новая вспышка вируса Эбола. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго огласило о новой вспышке Эболы в городе Бутембо, провинция Северное Киву.

В ноябре 2020 года на территории провинции сообщили о прекращении распространения вируса, пишет ВОЗ.

В местную больницу обратилась жена фермера, которая жаловалась на симптомы вируса Эбола. Она умерла 3 февраля. Известно, что женщина контактировала примерно с 70 людьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Конго обнаружили неизвестную науке болезнь

Вирус передается человеку от дикого животного. Первыми симптомами Эболы является внезапная лихорадка, боль в горле, мышечные и головные боли. После этого начинается рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, внутренние и внешние кровотечения.

В марте 2020-го ВОЗ заявила о завершении эпидемии этого вируса.

1-й случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДР Конго в 1976 году. Смертность при первых вспышках достигала 90%. Благодаря появлению вакцины эта цифра сократилась почти до 40%. Самая крупная вспышка вируса Эбола по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число жертв превысило 11 тыс.