В мире снова бушует непогода: в Европе дожди, а в Китай пришел тайфун

В мире бушует непогода. Фото: 5 канал

Швейцарию и Великобританию накрыли сильные дожди и грозы. В то же время Шанхай накрыл мощный тайфун.

В некоторых районах Лондона вызвали наводнение дожди и грозы. Больше всего пострадали районы Клэпхэм и Кэмбервелл на юге города, но наводнения также были зафиксированы на востоке и северо-востоке Лондона, сообщает The Independent

Больше всего от наводнения, которое произошло в результате сильных дождей, пострадал восток города.

Сильные дожди и грозы обрушились на Швейцарию, преимущественно на центральную часть страны. Из-за наводнения между регионами нарушено железнодорожное сообщение, затоплены дороги, большое количество автомобилей частично оказались под водой, сообщает Blick.

В кантоне Цуг после грозы и ливней с градом под воду ушли подвалы, подземные гаражи и улицы в пяти муниципалитетах.

В регионе Кантон-Люцерне скорая помощь получила более 200 вызовов.

Китай накрыл сильный тайфун "Иньфа". Он парализовал несколько прибережных провинций, сообщает "Синьхуа".

В провинции Чжэцзян порывы ветра достигают 137 км/ч. В связи с этим приостановлено движение железнодорожного и авиационного транспорта, а также судов, в том числе не работают крупные порты в Шанхае и Нинбо.

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В Бельгии сильные дожди и грозы вызвали новую волну наводнений. В результате больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. Разрушений претерпел также город Динан.