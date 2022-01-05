В мире перестали работать телефоны Blackberry

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 2610
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1089
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10458
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 990
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3879
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1062
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4788
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2808
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 810
Фото
Все фото
7
12
13
5
5
Протестующие в Казахстане стреляют в военных: новые фото и видео
Протестующие в Казахстане стреляют в военных: новые фото и видео
Несмотря на уступки власти, в Казахстане возобновились протесты: видео 18+
Несмотря на уступки власти, в Казахстане возобновились протесты: видео 18+
Протесты в Казахстане: за ночь задержали более 200 человек
Протесты в Казахстане: за ночь задержали более 200 человек
&quot;Газовый майдан&quot; в Казахстане: митингующих забрасывают свето-шумовыми гранатами и &quot;душат&quot; газом
"Газовый майдан" в Казахстане: митингующих забрасывают свето-шумовыми гранатами и "душат" газом
После трех дней митингов власти Казахстана удовлетворили часть требований
После трех дней митингов власти Казахстана удовлетворили часть требований
Видео
Все видео
Оползень унес жизни 14 человек
Оползень унес жизни 14 человек
В Израиле разбился вертолет с военными
В Израиле разбился вертолет с военными
В Беларуси перевернулся автобус с россиянами: более 40 пострадавших и погибший
В Беларуси перевернулся автобус с россиянами: более 40 пострадавших и погибший
Собаки, дубинки и слезоточивый газ: силовики разгоняют протестующих против ковид-ограничений
Собаки, дубинки и слезоточивый газ: силовики разгоняют протестующих против ковид-ограничений
Для нарушителей карантина проводят парады позора
Для нарушителей карантина проводят парады позора
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1935
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3159
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1620
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1971
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1215
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 11:33

В мире перестали работать телефоны Blackberry

  Комментировать
В мире перестали работать телефоны Blackberry
12 лет назад Blackberry занимала 20% мирового рынка смартфонов. Фото: Reuters

Канадская компания Blackberry отключила свои фирменные сервисы и полностью прекратила поддержку классических смартфонов.

Службы и сервисы перестали работать на смартфонах и планшетах с Blackberry OS 10, OS 7, PlayBook OS 2.1, а также ранними версиями системы, пишет MacRumors.

"По существу телефоны компании превратились в кирпичи, с которых уже нельзя ни позвонить, ни отправить SMS", - говорится в сообщении.

12 лет тому назад Blackberry занимала 20% мирового рынка смартфонов. Компания предприняла несколько попыток вернуться на рынок, начав выпуск смартфонов на Android. Возобновить расположение аудитории компании так и не удалось, после чего она окончательно отказалась от разработки устройств и переключилась на софт в области кибербезопасности для корпоративных клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple достигла рекордной капитализации в $3 трлн

Blackberry зарекомендовала себя как нетипичный игрок на современном рынке мобильных телефонов. Пока другие крупные производители полностью переключились на выпуск практически одинаковых по внешнему виду смартфонов, эта фирма продолжала производство классических кнопочных аппаратов, пытаясь оснащать их актуальными функциями.

Потери компании начались вместе с анонсом первого iPhone в 2007 году. Устройство Apple перевернуло рынок смартфонов и все еще остается на нем лидером. Через 10 лет доля Blackberry на нем достигла нуля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В мире перестали работать телефоны Blackberry». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Вернули национальную святыню венграм

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского Просмотров: 17830
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
7
 1 Просмотров: 12663
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 4 Просмотров: 11835
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 11817
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 11070
Мир
Протестующие в Казахстане стреляют в военных: новые фото и видео
Протестующие в Казахстане стреляют в военных: новые фото и видео
7
 Просмотров: 891
Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону моря
Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону моря Просмотров: 162
Пентагон пока не будет отправлять дополнительные войска в Европу
Пентагон пока не будет отправлять дополнительные войска в Европу Просмотров: 81
Франция запретит невакцинированным доступ в кафе, кино и театры
Франция запретит невакцинированным доступ в кафе, кино и театры Просмотров: 90
Польша оформила строительство "стены" на границе с Беларусью за $400 млн
Польша оформила строительство "стены" на границе с Беларусью за $400 млн Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
4
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
2
Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину
Голосов: 85
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть