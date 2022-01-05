В мире перестали работать телефоны Blackberry

12 лет назад Blackberry занимала 20% мирового рынка смартфонов. Фото: Reuters

Канадская компания Blackberry отключила свои фирменные сервисы и полностью прекратила поддержку классических смартфонов.

Службы и сервисы перестали работать на смартфонах и планшетах с Blackberry OS 10, OS 7, PlayBook OS 2.1, а также ранними версиями системы, пишет MacRumors.

"По существу телефоны компании превратились в кирпичи, с которых уже нельзя ни позвонить, ни отправить SMS", - говорится в сообщении.

12 лет тому назад Blackberry занимала 20% мирового рынка смартфонов. Компания предприняла несколько попыток вернуться на рынок, начав выпуск смартфонов на Android. Возобновить расположение аудитории компании так и не удалось, после чего она окончательно отказалась от разработки устройств и переключилась на софт в области кибербезопасности для корпоративных клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple достигла рекордной капитализации в $3 трлн

Blackberry зарекомендовала себя как нетипичный игрок на современном рынке мобильных телефонов. Пока другие крупные производители полностью переключились на выпуск практически одинаковых по внешнему виду смартфонов, эта фирма продолжала производство классических кнопочных аппаратов, пытаясь оснащать их актуальными функциями. Потери компании начались вместе с анонсом первого iPhone в 2007 году. Устройство Apple перевернуло рынок смартфонов и все еще остается на нем лидером. Через 10 лет доля Blackberry на нем достигла нуля.