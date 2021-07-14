В мире новая тройка лидеров по распространению Сovid-19

12 июля в мире диагностировали более 510 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в Индонезии, Бразилии и Испании.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индия и Великобритания, свидетельствуют данные Worldometers. Украина - на 78-м месте в мире, между Швейцарией и Угандой. Среди стран Европы по количеству новых больных она на 15-м месте.

В Индонезии зафиксировали более 47 тыс. новых инфицированных за сутки, в Бразилии – 45 тыс., а в Испании – почти 44 тыс. случаев. Кроме того, в Индии обнаружили более 40 тыс. больных коронавирусной инфекцией, а в Британии - более 36 тыс.

Автор: Worldometers

Летальных случаев за сутки в мире зафиксировали более 8,1 тыс. По этому показателю Украина на 30-м месте в мире и на четвертом в Европе.

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За сутки 12 июля в Украине обнаружили 481 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 28 детей и 11 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 241 698 человек. Умерли 52 640 пациентов, из них 36 – за последние сутки. Выздоровели 2 177 529 человек, за последние сутки – 750.