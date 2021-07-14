ВОЗ не рекомендует комбинировать вакцины против Covid-19

Вакцины против коронавируса соединять не рекомендуется. Фото: Reuters

В ВОЗ советуют не смешивать и подбирать вакцины против Covid-19 от разных производителей, поскольку о влиянии этого на здоровье пока мало данных.

"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадений... В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет получать вторую, третью и четвертую дозу", заявил главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, цитирует Reuters.

Сейчас "ожидаются данные исследований о сочетании и смешении различных вакцин: необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность" таких схем.

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Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что есть "веские научные основания" полагать, что смешивание вакцин против Covid-19 безопасное и эффективное. В агентстве заявили, что все одобренные вакцины работают одинаково - стимулируя иммунный ответ на вирусный спайк-белок.