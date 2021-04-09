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воскресенье, 11 апреля 2021 09:20

В минском метро произошел теракт

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В минском метро произошел теракт
Пострадавшие в результате теракта / Wikipedia

11 апреля 2011-го на станции метро "Октябрьская" в Минске произошел теракт - на перроне во время остановки поезда взорвали радиоуправляемый взрывное устройство. Погибли 15 человек, ранен 203 человека. 30 ноября 2011-го Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев были признаны виновными в организации и осуществлении взрывов и были приговорены к смертной казни.

Взрыв произошел в 17:56 по местному времени. Детонировал неизвестное устройство. Несмотря на сильное задымление, люди без паники покинули метро и, кто мог, помог женщинам и детям. До станции метро прибыли пожарные, более 20 бригад скорой и медики МЧС. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, КГБ и МВД. По словам очевидцев, от взрыва на перроне образовалась полуметровая воронка.

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Виновными в теракте белорусский суд признал Коновалова и Ковалева. На суде Коновалов признал вину, но не смог объяснить многочисленные различия в предоставляемых показаниях результатам выводов экспертов и показаниями других лиц. По его показаниям, он изготавливал бомбу у себя на кухне при отсутствии дома родителей. О цели отвечал, "для дестабилизации ситуации в Беларуси". Ковалева суд обвинил в сокрытии взрывного устройства, соучастии в организации и в том, что знал, но не сообщил КГБ. Своей вины он не признал, кроме той части, что ему было известно о подготовке к взрыву.

Им обоим было вынесено одинаковые приговоры - расстрел. Многие люди в Беларуси и за ее пределами боролись отмены приговора ввиду непрозрачности суда. 17 и 18 марта 2012-го обоих расстреляли.

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Дата
11
апреля

В минском метро произошел теракт

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