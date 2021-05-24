В минском аэропорту задержали самолет Lufthansa

В Минске задержали самолет во Франкфурт. Фото: Reuters

24 мая, в понедельник, в аэропорту Минска задержали вылет самолета немецкой авиакомпании Lufthansa во Франкфурт.

Об этом сообщило белорусское издание "Радио Свобода"

По словам пассажиров, тех, кто уже занял свои места в самолете, выгнали. На борт зашли с собаками, чтобы провести обыск.

"Почему кошмарят рейс Lufthansa? Все сели, потом почему-то попросили выйти из самолета. Затем оградили и повели на осмотр. Между тем к самолету отправились кинологи и собаки. Ничего не найдено. На мой взгляд, это небольшая шалость для европейцев", - прокомментировал один из свидетелей инцидента.

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Информация о рейсе LH-1487 исчезла с онлайн-табло вылета. Людям не позволяли заходить в самолет.

Позже пресс-служба аэропорта сообщила, что рейс задерживается из-за сообщения на электронную почту от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH-1487.

Позже самолет все же вылетел из минского аэропорта. Сообщение о теракте не подтвердилось.

Европейский Союз планирует ввести санкции против администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске с помощью истребителя и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.