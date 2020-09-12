В Минске люди без опознавательных знаков напали на марш женщин

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В Беларуси 35-й день продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций на выборах.

Митинги проходят в Минске и других местах.

На площади Свободы в столице страны митингующих вытеснили силовики. Участники акции разошлись по кафе и магазинам, чтобы смешаться с толпой.

Начали задерживать женщин, которые пришли сюда, чтобы принять участие в женском марше. Людей задерживали неизвестные в военной форме и балаклавах.

Число задержанных участников акции оценивается в несколько десятков, сообщает Tut.by.

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К началу марша на площадь Свободы приехали автозаки и автобусы с людьми. Из них вышли сотрудники ОМОН и мужчины в балаклавах. Попытались окружить присутствующих.

Женщин забрасывали в автозаки.

Лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с видеообращением накануне запланированной массовой акции протеста.