В Минске ежедневно садятся несколько самолетов с Ближнего Востока – СМИ

Международный аэропорт в Минске / Wikimedia Commons

Чтобы понять масштабы "туризма" из Ближнего Востока в Беларусь, достаточно посетить сайт минского аэропорта.

Только за последние сутки, 3 ноября, здесь приземлилось около десятка пассажирских самолетов из Сирии, Ливана, Турции, Египта и ОАЭ. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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В четверг, 4 ноября, в белорусской столице приземлятся три самолета из Египта (Шарм-эль-Шейх, Хургада), пять из Турции (Стамбул, Анталия), два из ОАЭ (Дубай) и по одному из Дамаска и Багдада.

Зимнее расписание минского аэропорта, опубликованное 31 октября, показывает, что к концу марта в Минске будет приземлять четыре самолета в неделю из Багдада, несколько самолетов в день из Дубая, один самолет каждый день из Дамаска, один самолет в неделю из курдского Эрбиля. Однако большинство рейсов из Стамбула.

И белорусские, и ближневосточные авиакомпании зарабатывают на увеличении "туристического потока" между Беларусью и странами Ближнего Востока.

Латвия, Литва и Польша обвиняет Беларусь в организации приезда в страну иммигрантов из Африки и Ближнего Востока и в облегчении им доступа к границам со странами, которые иммигранты затем пытаются нелегально пересечь.

В связи с растущим миграционным давлением на польско-белорусской границе с 3 сентября действует чрезвычайное положение, которое в начале октября было продлено на 90 дней.

Беларусь проводит миграционное давление на границы ЕС в связи с санкциями, введенными Брюсселем в отношении Минска за жестокое подавление режимом антиправительственных акций после сфальсифицированных выборов 9 августа 2020 года.

МИД Польши 3 ноября вызвало временного поверенного в делах Беларуси после того, как накануне белорусско-польскую границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием. МИД Польши не сообщил, где именно на границе произошел инцидент.