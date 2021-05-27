В Минске 17-летний подросток, на которого завели дело о массовых митингах, покончил с собой

Из-за дела о протестах с собой покончил подросток. Фото: Белсат

В Минске покончил с собой 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела об участии в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года.

Он оставил предсмертную запись на своей странице в соцсети Вконтакте, в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах., сообщает беларуский правозащитный центр Весна.

Подросток прыгнул с 16-этажного здания.

Правозащитники говорят, что Стаховский был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на него как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела.

"Виной тому стал Следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе", – написал он во Вконтакте (там он, по данным Весны, зарегистрирован как Дима Меркулов).

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