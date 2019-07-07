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воскресенье, 07 июля 2019 15:05

В Минобразования РФ решили обучать папуасов русскому языку

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В Минобразования РФ решили обучать папуасов русскому языку
На проект популяризации русского языка в Папуа-Новой Гвинее потратят миллионной рублей. Фото: Fakt

Министерство образования РФ профинансировало проект популяризацию русского языка в Папуа-Новой Гвинее.

На обучение одного папуаса потратят 40 тыс. рублей. Всего планируется обучить русскому языку не менее 100 человек. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Адские бабки".

Кроме того, 4,5 млн рублей Минобразования выплатит за организацию выставок, "направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в Папуа-Новой Гвинее".

Также проектом предусматриваются онлайн-курсы русского языка. Однако стоит отметить, что с интернетом и электричеством в Папуа-Новой Гвинее проблемы.

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07
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