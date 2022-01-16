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воскресенье, 16 января 2022 15:52

В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
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Вчера, 15 января, в итальянском городе Милан прошла мирная акция в поддержку украинского режиссера Евгения Лавренчука, арестованного в Неаполе по запросу России.

Об этом рассказала Дана Кучмаш в Facebook.

"Во время митинга мы не просто рассказали прохожим, кто такой Евгений Лавренчук, но и подчеркнули об использовании Россией такого демократического инструмента, как Инерпол для недемократических целей", — написала Дана.

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Участники акции подготовили плакаты, раздавали прохожим листовки и исполняли гимн Украины на трубе.

Акция на поддержку украинского режиссера
Фото: Dana Kuchmash
Акция на поддержку украинского режиссера
Акция на поддержку украинского режиссера
Акция на поддержку украинского режиссера
Акция на поддержку украинского режиссера

О задержании Евгения Лавренчука стало известно 3 января. Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Подробности дела пока не разглашают. Но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, якобы зафиксированных на территории РФ.

Условия содержания под стражей Лавренчука приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное, рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

В итальянском СИЗО режиссера удерживают с 17 декабря, уточнили в Free Eugene Lavrenchuk.

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