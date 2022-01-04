Мать задержанного украинского режиссера Лавренчука поделилась опасениями

Украинский режиссер Евгений Лавренчук был задержан в Италии по запросу России. Фото: facebook.com/Free Eugene Lavrenchuk

Мать украинского режиссера Евгения Лавренчука, задержанного в Италии по запросу России, ожидает возвращения сына в Украину.

Надеется, что его не экстрадируют в РФ. Об этом Ирина Лавренчук рассказала в комментарии "Радио Свобода".

"Я ожидаю возвращения сына в Украину, что его не выдаст Италия России. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, имеет итальянского адвоката. Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я не могла представить сложившуюся ситуацию. с сыном", – сказала она.

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Женщина общалась с сыном в последний раз 15 декабря – тот возвращался из Тель-Авива в родной Львов с пересадкой в ​​Неаполе (Италия).

Объяснила, что сын учился специальности в Москве на курсе Романа Виктюка. После создал в российской столице польский театр, где и работал.

"В 2014 году, когда началась война в Украине, сын вернулся в Украину в знак несогласия с агрессией путинского режима", – ответила она.

О задержании Евгения Лавренчука стало известно 3 января. Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. Подробности дела пока не разглашаются. Но известно, что Евгений обвиняется в финансовых нарушениях, якобы зафиксированных на территории РФ. Условия содержания под стражей Лавренчука приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное, рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко. В итальянском СИЗО режиссер удерживается с 17 декабря, уточнили в Free Eugene Lavrenchuk.