В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской

Рукопожатие Эрдогана и Поклонской назвали случайным. Фото: Укринформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планировал встречаться с так называемыми "крымскими депутатами" Госдумы Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.

"Речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", - рассказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире Hromadske, ссылаясь на посла Турции Ягмура Ахмета Гульдерома.

В МИД Турции сообщили, что встреча была протокольной. Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул. Президент Эрдоган поздравил всех участников встречи, и в церемонии рукопожатия приняли участие Поклонская и Бальбек.

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Напомним, Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов. В составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, были два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.