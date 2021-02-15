В Microsoft заявили о крупнейшей кибератаке в истории

По данным американской разведки, за кибератакой стояла РФ. Фото: pixabay.com

Кибератака правительственных сетей США и ряда американских частных компаний в декабре была, "вероятно, самой большой и самой сложной из всех, что мир когда-либо видел".

Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в интервью телеканалу CBS. По данным американской разведки, за кибератакой стояла Россия.

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"Когда мы анализировали все, что видели в Microsoft, мы спросили себя, сколько инженеров могли работать над этими атаками. Мы пришли к выводу, что более 1 тысячи", – рассказал Смит.

Эксперты по кибербезопасности заявили, что на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы. В России отрицают причастность.

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Хакеры, вероятно, связаны с властью России, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и просмотреть исходный код. Он используется для создания программных продуктов. Стоит вопрос о намерениях киберпреступников.