В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: фото

Спасатели ищут пропавших рабочих. Фото: twitter / cuentode_terror

На нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар.

В результате инцидента один работник погиб, остальные пострадали - получили ожоги и ранения. Об этом сообщает Pemex.

Пожар локализовали. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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В результате взрыва исчезли пять человек. Их поисками занимаются спасатели.

Правоохранители устанавливают причину взрыва.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO!



Se incendia una plataforma marina de Pemex en el Golfo de México.



El incendio en la plataforma Ku-Alfa continúa fuera de control, inmediatamente se activó el protocolo de evacuación.



Parte 1/2 pic.twitter.com/gZNgxab5B8 — Terror y datos curiosos 💀👻👿 (@cuentode_terror) August 23, 2021

Reportan varios lesionados, ambulancias de Pemex y de la Cruz Roja están a la espera del arribo de los helicópteros que trasladan a los lesionados, quienes serán atendidos en los diversos hospitales de Ciudad del Carmen, Campeche.



Parte 2/2 pic.twitter.com/xnO7knsPF8 — Terror y datos curiosos 💀👻👿 (@cuentode_terror) August 23, 2021

Во вторник, 27 июля, на заводе фармацевтической компании Bayer в немецком городе Леверкузене произошел мощный взрыв. После этого на территории компании начался пожар. Многие дороги перекрыли. В городе и окрестностях местные власти объявили чрезвычайное уровень опасности.