В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: фото

На нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар.
В результате инцидента один работник погиб, остальные пострадали - получили ожоги и ранения. Об этом сообщает Pemex.
Пожар локализовали. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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В результате взрыва исчезли пять человек. Их поисками занимаются спасатели.
Правоохранители устанавливают причину взрыва.
¡DE ÚLTIMO MOMENTO!— Terror y datos curiosos 💀👻👿 (@cuentode_terror) August 23, 2021
Se incendia una plataforma marina de Pemex en el Golfo de México.
El incendio en la plataforma Ku-Alfa continúa fuera de control, inmediatamente se activó el protocolo de evacuación.
Parte 1/2 pic.twitter.com/gZNgxab5B8
Reportan varios lesionados, ambulancias de Pemex y de la Cruz Roja están a la espera del arribo de los helicópteros que trasladan a los lesionados, quienes serán atendidos en los diversos hospitales de Ciudad del Carmen, Campeche.— Terror y datos curiosos 💀👻👿 (@cuentode_terror) August 23, 2021
Parte 2/2 pic.twitter.com/xnO7knsPF8
Во вторник, 27 июля, на заводе фармацевтической компании Bayer в немецком городе Леверкузене произошел мощный взрыв. После этого на территории компании начался пожар. Многие дороги перекрыли. В городе и окрестностях местные власти объявили чрезвычайное уровень опасности.
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