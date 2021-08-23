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понедельник, 23 августа 2021 19:11

В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: фото

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В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: фото
Спасатели ищут пропавших рабочих. Фото: twitter / cuentode_terror

На нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар.

В результате инцидента один работник погиб, остальные пострадали - получили ожоги и ранения. Об этом сообщает Pemex.

Пожар локализовали. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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В результате взрыва исчезли пять человек. Их поисками занимаются спасатели.

Правоохранители устанавливают причину взрыва.

Во вторник, 27 июля, на заводе фармацевтической компании Bayer в немецком городе Леверкузене произошел мощный взрыв. После этого на территории компании начался пожар. Многие дороги перекрыли. В городе и окрестностях местные власти объявили чрезвычайное уровень опасности.

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Дата
23
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