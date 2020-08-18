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вторник, 18 августа 2020 22:02

В Мали произошел мятеж военных: арестовали президента страны

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В Мали произошел мятеж военных: арестовали президента страны
Кейта был арестован во вторник солдатами-бунтовщиками в столице Бамако. Фото: Reuters

В Мали, на военной базе произошел мятеж солдат, в ходе которого арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.

Об этом сообщает Reuters.

"Во вторник на военной базе недалеко от столицы Мали Бамако было слышно выстрел. Дипломатические источники и служба безопасности заявила, что происходят беспорядки", - сообщили в агентстве.

Как отмечается, в 2012 году именно на этой базе произошло восстание, которое привело к государственному перевороту.

Масштабы беспорядков были НЕ сразу понятными, а один европейский дипломат заявил, что сравнительно небольшое количество членов Национальной гвардии, очевидно, из-за споров по выплатам захватила склад боеприпасов, и с тех пор их окружили другие военные.

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"Французское военное источник заявил, что между командованием армии Мали и повстанцами происходят переговоры. Официальный представитель малийских военных сил подтвердил, что по базе у Кати осуществили выстрелы, но сказал, что не имеет дополнительной информации", - говорится в сообщении.

С зданий правительства уже эвакуировали людей.

"У офиса премьер-министра было слышно выстрел. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта был арестован во вторник солдатами-бунтовщиками в столице Бамако. Арест был произведен после того, как солдаты подняли мятеж на армейской базе Кати в окрестностях Бамако и окружили ряд высокопоставленных гражданских и военных чиновников ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что восстание против президента Мали Ибрагима Бубакара Кейти, которые происходящее является серьезным политическим кризисом в Мали с момента переворота в 2012 году, во время которого сбросили тогдашнего президента Амаду Тумани Туре.

"Оппоненты Кейти проводят массовые акции протеста с июня, призывая его уйти в отставку из-за того, что, по их словам, он не смог восстановить безопасность и решить проблему коррупции", - отмечается в сообщении.

25 августа комитет Европейского парламента по иностранным делам обсудит ситуацию в Беларуси. Белорусский народ имеет право на протест и публичное выражение своего возмущения.

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