В Лондоне мультимиллионер умер через два месяца после свадьбы с моделью

Два месяца назад миллионер женился. Фото: facebook.com/VivekChadha

В Лондоне умер мультимиллионер, который два месяца назад сыграл свадьбу с моделью 29-летней Статье Чаддха.

Бизнесмен 33-летний Вивек Чадха потерял сознание в центре британской столицы, пишет Daily Mail.

"До этого он отдыхал в одном из элитных ночных клубов. Через сутки сообщили о его смерти при загадочных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Чадха был владельцем одной из крупнейших гостиничных компаний Великобритании Nine Group, в которую входят 18 отелей. Был также сторонником Консервативной партии Соединенного Королевства и дружил с бывшими премьерами Терезой Мэй и Дэвидом Кэмероном.

Два месяца назад миллионер женился на бывшей модели, с которой встречался более трех лет.

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Вдову японского миллионера арестовали по подозрению в убийстве мужа через несколько месяцев после женитьбы. 77‑летний Косуке Нодзаки скончался в 2018-м от отравления. Его вдове Саки Судо было 22 года. Эксперты считают, что Нодзаки подмешала в напиток мужчине большое количество наркотиков. Перед этим искала информацию о них в интернете. В завещании Нодзаки пожертвовал $12 млн городу Танабе, где жил, но половину состояния забрала вдова.