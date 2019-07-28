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воскресенье, 28 июля 2019 10:06

В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший

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В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии во время ракетного обстрела уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76. Погиб украинец. Фото - glavcom.ua

В Ливии во время ракетного обстрела уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76. Считают, что они принадлежат частной украинской авиакомпании.

Также взорвался склад боеприпасов, принадлежащий силам Ливийской национальной армии под руководством Халифы Хафтара. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление правительства национального единства.

"Самолеты, по условиям фрахта, перевозили оружие из Объединенных Арабских эмиратов для одной из сторон конфликта и, по неподтвержденным данным, пилотировались украинским экипажами. Командир одного из самолетов погиб во время ракетного удара", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что инцидент произошел во время боев сил Ливийской национальной армии и правительства национального единства (УНЕ) за аэропорт Аль-Джуфра. Пока официальные комментарии от сторон конфликта в Ливии отсутствуют.

Погибший украинец - Владимир Бухальский, который работал заместителем командира авиабригады. Он прошел не одну горячую точку, участвовал во многих операциях "Северный сокол". Приходилось ему бывать и в Ливии. В 2011 году он был командиром экипажа самолета, который вывозил украинцев с началом массовых беспорядков. У него остались жена и дочь, которые живут в Мелитополе, пишет РИА Мелитополь. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Российские военные обучают армии Хафтара. Кремль поставляет ему тяжелое вооружение.

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